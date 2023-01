Terminou nesta terça-feira o Dakar 2023 para o experiente Carlos Sainz.

O piloto espanhol capotou ao abordar uma duna com demasiada velocidade.

Apesar do mau estado do carro, de acordo com a imprensa espanhola, Sainz começou por mandar embora o helicóptero que foi ao local para o transportar ao hospital, mas acabou mesmo por abandonar a prova no decorrer da nona etapaç