Sébastien Ogier sagrou-se campeão mundial ralis pela nona vez na carreira, após sair da pré-reforma para voltar a fazer o calendário em «full-time».

Ao volante de um Toyota Yaris, o piloto francês foi terceiro no Rali da Arábia Saudita e igualou assim a marca do compatriota Sébastien Loeb, também vencedor do WRC em nove ocasiões, todas seguidas entre 2004 e 2012.

Ogier, que não vencia o campeonato desde 2021, sucede ao belga Thierry Neuville (Huyndai i20), que venceu a última ronda da temporada com 54,7 segundos de vantagem sobre o francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20), que foi segundo classificado, com Ogier no terceiro posto, a 1.03,3 minutos.

Com estes resultados, Ogier, de 41 anos, fechou o campeonato com 293 pontos, mais quatro do que o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que foi sexto nesta prova e não conseguiu aproveitar a oportunidade de somar o primeiro título mundial.