Gabriel Bortoleto, que já havia sido campeão de Fórmula 3 em 2023, foi coroado este domingo campeão de Fórmula 2, em Abu Dhabi.

O piloto de 20 anos, que vai representar a Sauber na Fórmula 1 em 2025 (que dará lugar à Audi em 2026), é uma das principais esperanças do automobilismo brasileiro - foi campeão nas épocas de estreia na F3 e, agora, na F2 - e confirmou a boa temporada com o segundo lugar na última corrida do ano, suficiente para garantir o título de campeão mundial com a equipa de desenvolvimento da McLaren.

Bortoleto terminou a época com 214,5 pontos, duas vitórias e oito pódios. Bateu Isack Hajdar (da Campus Racing, parceira da Red Bull) por 22,5 pontos.