A Alpha Tauri anunciou uma série de mexidas na equipa após o final da época, a começar pela saída do chefe de equipa Franz Tost, que estava à frente da equipa satélite da Red Bull desde 2005.

O homem responsável pelo lançamento na Fórmula 1 dos campeões do Mundo Sebastian Vettel e Max Verstappen será substituído por Laurent Mekies, atual diretor de corrida da Ferrari que regressa a uma casa onde já tinha estado entre 2005 e 2013.

NEWS: change at the top as our Team Principal Franz Tost will step down at the end of the year.



