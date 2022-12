A Ferrari vai apresentar a 14 de fevereiro o carro com que vai competir na temporada de 2023 na Fórmula 1.

A escuderia italiana é a segunda depois da Aston Martin (13 de fevereiro) a revelar a data em que vai revelar ao mundo o novo monolugar.

Em 2022, a Ferrari terminou o Mundial de Construtores no segundo lugar, atrás da Red Bull, sendo que Charles Leclerc foi segundo no Mundial de Pilotos atrás do campeão Max Verstappen.

A temporada de 2023 da Fórmula 1 começa a 5 de março no Bahrein.