A Mercedes apresentou na manhã desta quinta-feira o W17, o monolugar com que se vai apresentar no Mundial de Fórmula 1 que arranca em março.

A construtora alemã, que tem aos comandos dos chassis o britânico George Russell e o italiano Andrea Kimi Antonelli, vai tentar recuperar o domínio perdido no início da década, quando Lewis Hamilton foi destronado, em 2021, por Max Verstappen após sete títulos consecutivos dos «fechas de prata».

Recorde-se que em 2026 entram em vigor os novos regulamentos que obrigaram as equipas a construir novos carros e motores de raiz.

Nesta sexta-feira, a Ferrari e a Alpine vão apresentar também as máquinas para o novo ano, que arranca no fim de semana de 6 a 8 de março com o primeiro Grande Prémio que vai ser realizado na Austrália.