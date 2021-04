Depois do regresso a Portugal em 2020 após duas décadas e meia fora do «Grande Circo», a Fórmula 1 está de regresso a Portugal neste fim de semana e vários pilotos assumiram estar rendidos ao Autódromo Internacional do Algarve.

«É um circuito muito interessante, com curvas únicas, cegas, outras que pressionam muito os pneus, como a última. O limite de pista é crítico quando se leva o carro aos limites. Vai ser interessante testá-los. A desvantagem [para os outros adversários que conhecem a pista] julgo que não será grande. Preparámos muito bem no simulador», disse Fernando Alonso, que regressou este ano à Fórmula 1 após dois anos de ausência e corre pela Alpine, sucessora da Renault.

Esteban Ocon, colega do campeão do mundo de 2005 e 2006 na equipa francesa, indicou a parte favorita do circuito. «A curva 4 é verdadeiramente única. É espetacular, complicada, porque é cega à saída. Não se encontra em mais lado nenhum», disse em conferência de imprensa, referindo-se que a pista de Portimão é «fantástica».

Lance Stroll, canadiano da Aston Martin (herdeira da Racing Point) comparou a pista algarvia a uma montanha-russa, definição usada por vários pilotos no ano passado, e Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher que cumpre a época de estreia na Fórmula 1, assumiu-se «desejoso de guiar».

Yuki Tsunoda, que corre pela Alpha Tauri e é outro dos rookies, admitiu não conhecer a pista falou das sensações que teve num primeiro contacto. «Dei uma volta esta manhã, tem muitos altos e baixos. Vai ser um fim de semana diferente.»

Sebastian Vettel, tetracampão do Mundo entre 2010 e 2013 e que se mudou esta época da Ferrari para a Aston Martin disse ser bom estar de volta e Kimi Raikkonen, campeão do mundo em 2007, também teve palavras elogiosas. «É uma pista agradável, diferente de muitas outras, com subidas e descidas e curvas cegas», referiu o finlandês da Alfa Romeo.

O Grande Prémio de Portugal, em Portimão, será a terceira prova da temporada. Esta sexta-feira arrancam as duas primeiras sessões de treinos-livres. No sábado haverá ainda uma terceira sessão de treinos e a qualificação, que determinará a grelha de partida para a corrida de domingo.