Depois de um grave acidente nas 24 Horas de Nurburgring, a organização do evento confirmou a morte do sueco Juha Miettinen, piloto de 66 anos.

A prova de Qualificação tinha uma duração prevista de quatro horas, no entanto só durou 25 minutos devido ao acidente que envolveu sete pilotos. O sueco que seguia ao comando do BMW 325i não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer no posto médico. Os outro seis pilotos encontram-se no hospital a realizar exames, mas nenhum deles perigo de vida.

De recordar que Max Verstappen, antigo campeão do mundo da Fórmula 1, está a competir num Mercedes e faz equipa com Lucas Auer. No entanto, quem iniciou a corrida foi o colega do neerlandês.