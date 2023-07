O mundo do automobilismo está de luto pela morte trágica de Dilano van 't Hoff, piloto neerlandês do Campeonato de Fórmula Regional Europeia da Alpine.

O piloto de 18 anos acabou por ser vítima de uma colisão de envolveu vários carros à saída do Raidillon, uma das curvas mais rápidas, míticas e perigosas do automobilismo.

Debaixo de chuva e com muito spray na pista a dificultar a visibilidade dos pilotos naquela zona do circuito, Van 't Hoff perdeu o controlo do carro já depois de um primeiro acidente a envolver outro piloto e foi violentamente atingido pelo monolugar de outro participante.

Há menos de quatro anos, o francês Anthoine Hubert, então piloto de Fórmula 2, perdeu a vida após um acidente no mesmo local. Tinha 22 anos.

O acidente que vitimou Van 't Hoff (num carro laranja):