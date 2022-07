Bobby East, antigo piloto da Nascar, foi assassinado, na Califórnia.



O ex-piloto, de 37 anos, foi esfaqueado no peito enquanto abastecia o carro num posto de combustível, segundo a informação do Departamento da Polícia de Westminster. Bobby East ainda foi transportado para uma unidade hospitalar, mas acabou por não resistir aos ferimentos.



De resto, o Departamento da Polícia de Westminster divulgou, este sábado, um comunicado em que refere que o suspeito do homicídio, Trent Millsap, morreu em Ananheim depois de se ter envolvido num tiroteio com as autoridades.



Bobby era campeão do Auto Club dos Estados Unidos e durante a carreira correu em 42 competições nacionais da Nascar entre 2005 e 2008.



«A Nascar lamenta ao saber a trágica notícia da morte de Bobby East. Estendemos as nossas mais profundas e sinceras condolências à família e amigos do Bobby, um verdadeiro piloto», referiu o organismo, em comunicado.