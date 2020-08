O antigo piloto português Mário de Araújo Cabral, mais conhecido por Nicha Cabral, faleceu na madrugada desta segunda-feira, aos 86 anos, vítima de doença prolongada.

Fonte familiar confirmou, à agência Lusa, o óbito de Nicha Cabral, que aconteceu no Hospital de São José, em Lisboa, onde estava internado.

Nicha Cabral foi o primeiro português a correr na Fórmula 1, entre 1959 e 1964.

As cerimónias fúnebres do também antigo empresário têxtil, que nasceu no Porto, em 1934, vão ser restritas, devido à pandemia da covid-19.