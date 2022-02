A Alpha Tauri apresentou esta segunda-feira o monovolume com que vai competir em 2022.

O novo carro da equipa secundária da Red Bull apresenta algumas diferenças ao nível da cor, com o azul como predominante e o branco apenas a assentar em pormenores.

O francês Pierre Gasly e o japonês Yuki Tsunoda vão conduzir o AT 03, que cumpre os requisitos dos novos regulamentos, à semelhança dos outros quatro carros já apresentados, com o reforço da asa da frente, enquanto a traseira é mais pequena, além das laterais mais largas e baixas. O «bico» do carro é também mais longo e estreito.

A Alpha Tauri, que ficou no sexto lugar no campeonato de construtores em 2021, vai continuar a usar os motores fabricados pela Honda.

O campeonato de Fórmula 1 tem início a 20 de março, com o GP do Bahrein.

Veja o novo carro na galeria associada.