O piloto e empresário brasileiro, Heverton Cardoso, viveu uma estreia acidentada na Porsche Cup Brasil, que se realizou em São Paulo, no último fim de semana. Na fase de qualificação, o carro que conduzia saiu disparado numa curva e capotou por diversas vezes, sem causar lesões graves no condutor.

«Aconteceu um erro. A gente estava bem, também estou me acostumando com o carro e aí aconteceu esse acidente. Graças a Deus, estou bem. Com o pulso que doeu um pouquinho ali, mas estou bem», garantiu Heverton Cardoso, nas redes sociais.

«Obrigado a todos que se preocuparam comigo, obrigado à Porsche Cup por toda a assessoria que eles dão e o quanto o carro é seguro», acrescentou o piloto.

Veja o momento: