O jovem piloto de Leiria, Ivan Domingues, assinou contrato com a Van Amersfoort Racing (VAR) e vai disputar a temporada completa do Campeonato FIA de Fórmula 3 em 2025, tornando-se o primeiro português a fazê-lo desde António Félix da Costa, há 12 anos.

Aos 18 anos, Domingues enfrenta um dos principais desafios da carreira, numa competição que é considerada uma das portas de entrada para a Fórmula 1.

A temporada começa entre 14 a 16 de março, com o Grande Prémio da Austrália, em Melbourne, e inclui dez etapas realizadas em paralelo com o calendário da Fórmula 1, passando por circuitos de prestígio como Mónaco, Silverstone e Monza.

Ivan Domingues destacou o significado deste momento na sua trajetória: «Quero agradecer à VAR pela confiança e apoio. Este é um grande passo na minha carreira e uma oportunidade única para representar Portugal ao mais alto nível. O meu objetivo é claro: quero competir no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 com a bandeira do nosso país.»

Ivan já tem data marcada para testar o novo monolugar da Fórmula 3, de 19 a 21 de fevereiro, em Barcelona.

Natural de Leiria, Ivan Domingues iniciou-se no karting aos 8 anos e, aos 14, mudou-se para Itália para investir na carreira profissional. Depois de se destacar na Fórmula Regional Europeia by Alpine, onde foi o melhor estreante em três corridas e subiu ao pódio por duas vezes, o piloto português está agora focado em consolidar o seu nome na Fórmula 3, uma das categorias mais competitivas do desporto automóvel.

A apresentação oficial da Van Amersfoort Racing está agendada para a próxima semana e o jovem piloto já projeta um ano de desafios e oportunidades: «Sei que será uma temporada muito competitiva, mas estou preparado para dar o meu melhor e continuar a evoluir rumo ao meu grande objetivo: chegar à Fórmula 1.»