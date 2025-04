O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) venceu, este domingo, o Rali das Canárias, quarta ronda do Campeonato do Mundo (WRC), que antecede o Rali de Portugal.

Numa prova dominada pela Toyota, o finlandês terminou com 2:54.39,8 horas, batendo o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) por 53,5 segundos, com o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) em terceiro, a 01.17,1 minutos.

Rovanperä superiorizou-se na primeira prova de asfalto, ao vencer 15 dos 18 troços incluindo a «power stage» final, que valeu cinco pontos extra. O finlandês ainda conseguiu mais cinco pontos ao ser o mais rápido no «super Sunday».

A grande derrotada do fim de semana foi a Hyundai, com o campeão mundial em título, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), na sétima posição, já a 03.40,7 minutos.

Com estes resultados, Rovanperä, campeão mundial em 2022 e 2023, que vinha de dois acidentes na Suécia e no Quénia, sobe ao segundo lugar do campeonato, com 66 pontos. Elfyn Evans mantém a liderança, enquanto Thierry Neuville desceu ao terceiro lugar, com 59 pontos.

A próxima prova é o Rali de Portugal, de 15 a 18 de maio.