Carlos Sainz vai continuar ao volante da Ford no Mundial de Rally-Raid e marcará presença na próxima ronda da competição, no Rali de Portugal.

Depois de ter terminado o Dakar e de ter ficado no ar a dúvida sobre o seu futuro, o piloto espanhol confirma assim que prossegue em atividade.

Aos 62 anos, o tetracampeão do Dakar inicia uma nova etapa sem Lucas Cruz, companheiro de 14 anos, apostando em Dani Oliveras como novo copiloto.

