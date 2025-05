O Rali de Portugal vai manter-se no calendário do Campeonato do Mundo (WRC) até 2028.

«É uma honra para nós [organizadores] e também para o país. O prolongar desta ligação até 2028 comprova, mais uma vez, a confiança e satisfação que o promotor do WRC tem nesta organização e no trabalho que temos vindo a desenvolver», confirmou Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP), à agência Lusa.

O presidente do ACP tinha anunciado, no ano passado, o prolongar da parceria até 2026, que agora foi estendida por mais dois anos. Assim, o Rali de Portugal vai continuar na categoria máxima da modalidade, pelo menos, até 2028.

A edição de 2025, quinta ronda do WRC, arranca oficialmente esta tarde, em Coimbra, até domingo.

Martiņs Sesks foi o mais rápido no «shakedown»

Entretanto, esta manhã, o piloto letão Martiņs Sesks (Ford Puma), que nunca tinha conduzido um carro da categoria principal em solo luso, foi o mais rápido no «shakedown» (aquecimento).

Sesks registou o melhor tempo na quarta e última passagem pelo troço de Baltar, com 3.52,3 minutos. O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) ficou na segunda posição, a 0,6 segundos, enquanto o campeão em título, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), foi terceiro, a 0,9.

O português mais rápido foi Diogo Salvi (Ford Puma), o único a participar na categoria principal. Salvi teve o 16.º melhor tempo, a 11,6 segundos de Sesks.

Os pilotos seguem agora para a superespecial na Figueira da Foz.