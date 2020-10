O piloto espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) venceu, este domingo, o rali da Sardenha, a sexta prova do Campeonato do Mundo (WRC) 2020.

Sordo terminou com 5,1 segundos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que partiu para o último dia no terceiro posto, mas conseguiu, na luta pelo segundo posto, destronar o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) na derradeira especial, a ‘power stage’, que dá cinco pontos extra aos pilotos mais rápidos. O gaulês terminou a 6,1 segundos de Sordo.

O espanhol vence na Sardenha pelo segundo ano consecutivo, numa corrida que deixa o Elfyn Evans (Toyota Yaris) na liderança do Mundial, com 111 pontos. O galês foi quarto, a 1.02,3 minutos de Sordo. Ogier é segundo na classificação, com 97 pontos.

Segue-se o rali Ypres, na Bélgica, de 19 a 22 de novembro.