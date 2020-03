O Rali de Portugal, quinta prova do mundial de ralis, foi adiado esta terça-feira, sem nova data anunciada, devido à pandemia da covid-19. A confirmação foi feita pela organização da prova, o Automóvel Club de Portugal (ACP), bem como pela Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Também esta terça-feira foi adiado o Rali da Sardenha, em Itália, prova seguinte à portuguesa, que estava agendada entre 4 e 7 de junho.

«Com o acordo unânime de todas as partes, os organizadores Automóvel Club de Portugal (ACP) e o Automobile Club d’Italia (ACI) solicitaram o adiamento dos seus ralis», lê-se, no comunicado da FIA.

Já o presidente do ACP, Carlos Barbosa, agradeceu a todos os «patrocinadores e parceiros pela compreensão», esperando «contar com todos numa data posterior este ano».

Por seu turno, o diretor do promotor do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), Olivier Ciesla, garantiu que estão «todos a trabalhar para identificar possíveis datas alternativas ao final da temporada, caso a situação da covid-19 melhore, levando em consideração a logística do campeonato, a capacidade de as equipas viajarem novamente e a capacidade dos respetivos países organizarem o WRC nessa altura».

O Rali da Argentina, previsto para os dias 23 a 26 de abril, já fora cancelado. A última prova do mundial, o Rali do México, ganho pelo francês Sébastian Ogier, foi encurtada num dia.