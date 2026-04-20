Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas na sequência de um aparatoso acidente no Rali Sudamericano, que se realizou no último fim de semana na região de Córdoba, na Argentina.

O piloto paraguaio Didier Arias perdeu o controlo do seu carro, que invadiu uma zona onde se encontravam vários espectadores a acompanhar a corrida. O veículo capotou várias vezes, mas tanto Arias como o seu co-piloto, Hector Nuñez, não sofreram ferimentos graves.

Em comunicado, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) mostrou-se «profundamente triste com o trágico acidente ocorrido durante a segunda ronda do Campeonato de Ralis FIA CODASUR, no Rally Sudamericano Mina Clavero, no qual um espectador perdeu a vida e outros dois ficaram feridos».

«A FIA prestará todo o apoio aos organizadores do Rally Sudamericano Mina Clavero, ao Automóvil Club Argentino, à CODASUR e às autoridades locais competentes na investigação do acidente», garantiu ainda o organismo.

De recordar que, no passado sábado, o piloto Juha Miettinen morreu e outras seis pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente em Nürburgring.

RELACIONADOS
Piloto morre em grave acidente nas 24 Horas de Nurburgring
Alex Manninger morre aos 48 anos após acidente trágico com um comboio
Morreu Santamaría, histórica figura do Real Madrid