Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas na sequência de um aparatoso acidente no Rali Sudamericano, que se realizou no último fim de semana na região de Córdoba, na Argentina.

O piloto paraguaio Didier Arias perdeu o controlo do seu carro, que invadiu uma zona onde se encontravam vários espectadores a acompanhar a corrida. O veículo capotou várias vezes, mas tanto Arias como o seu co-piloto, Hector Nuñez, não sofreram ferimentos graves.

Em comunicado, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) mostrou-se «profundamente triste com o trágico acidente ocorrido durante a segunda ronda do Campeonato de Ralis FIA CODASUR, no Rally Sudamericano Mina Clavero, no qual um espectador perdeu a vida e outros dois ficaram feridos».

«A FIA prestará todo o apoio aos organizadores do Rally Sudamericano Mina Clavero, ao Automóvil Club Argentino, à CODASUR e às autoridades locais competentes na investigação do acidente», garantiu ainda o organismo.

De recordar que, no passado sábado, o piloto Juha Miettinen morreu e outras seis pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente em Nürburgring.