Kalle Rovanperä, bicampeão do Mundo de Ralis (2022 e 2023) está de saída do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), optando por prosseguir a carreira na Super Fórmula Japonesa. A decisão do finlandês foi anunciada pela Toyota nesta quinta-feira.

Aos 25 anos e ao volante do Toyota GR Yaris, Rovanperä ocupa o terceiro lugar no Mundial de 2025, liderado pelo colega Sébastien Ogier. Restam três provas, pelo que o terceiro título mundial continua na mira do jovem piloto.

Em comunicado, a Toyota Gazoo Racing destacou que Rovanperä «vai embarcar num novo e exigente desafio», descrevendo a mudança como «uma transição sem precedentes na carreira».

Filho do antigo piloto Harri Rovanperä, Kalle estreou-se no WRC em 2020, com apenas 19 anos. Em 2021 tornou-se o piloto mais jovem de sempre a vencer uma prova de WRC e, no ano seguinte, o mais jovem campeão do Mundo, com 22 anos e um dia.