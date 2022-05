O Rally de Portugal, quarta prova do Mundial do World Rally Championship (WRC), realiza-se entre esta quinta-feira (19) e domingo, 22 de maio, com 21 classificativas e um total de 338,34 quilómetros.

A prova, uma das mais icónicas do calendário do WRC, arranca com o shakedown no concelho de Paredes Paredes, de onde segue para Coimbra, que vai receber ao final da tarde uma super especial urbana de 2,82 quilómetros.

Na sexta-feira, a caravana segue para Arganil, com duplas passagens por este concelho e também pela Lousã e Góis: serão, ao todo, 121,67 quilómetros.

No sábado, o Rally de Portugal segue para o norte, mais concretamente para a Serra da Cabreira, onde haverá duplas passagens por Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante. Também nesse dia haverá uma super especial de 3,3 quilómetros no Porto, mais concretamente na Foz do Douro.

O Rally decide-se no dia seguinte com cinco classificativas que vão passar por Fafe e Felgueiras. O mítico salto da Pedra Sentada não podia faltar, claro!

O Campeonato do Mundo de ralis é liderado pelo finlandês Kalle Rovanperä (Toyota), que venceu duas das três etapas.

O programa do Rally de Portugal entre quinta-feira e domingo: