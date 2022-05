Thierry Neuville (Hyundai i20) é o primeiro líder do Rally de Portugal, depois de ter sido o mais rápido na superespecial de Coimbra.

O piloto belga, vencedor da prova lusa em 2018, gastou 2.37,9 minutos para cumprir os 2,82 quilómetros da especial, deixando o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) na segunda posição, a 0,6 segundos. O irlandês Craig Breen (Ford Puma) foi o terceiro, a 1,4 segundos.

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), atual campeão do Mundo, foi o quinto mais rápido, a 2,1 segundos, logo atrás do britânico Gus Greensmith (Ford Puma), que foi quarto, a 1,8.

O líder do campeonato à partida desta prova, o finlandês Harri Rovanperä (Toyota Yaris) foi sexto, a 2,7 segundos, enquanto o francês Sébastien Loeb (Ford Puma), nove vezes campeão mundial, foi apenas oitavo, a 3,4 segundos.

Nesta sexta-feira disputa-se o primeiro dia «a sério» da prova lusa, com oito especiais, incluindo a superespecial desenhada em Lousada, às 19h03. Ao todo, os pilotos enfrentam 121,67 quilómetros desenhados na zona centro do país, com duplas passagens por Lousã, Góis e Arganil, antes da especial de Mortágua e da Superespecial final de Lousada.