Chris Horner alcançou um acordo milionário com a ex-funcionária da Red Bull que o acusou de assédio sexual.

De acordo com o De Telegraaf, o ex-CEO da equipa de Fórmula 1 já recebeu uma indemnização da Red Bull e chegou a acordo com a denunciante, que o acusava de ter enviado mensagens de conteúdo sexual. Caso as partes não se tivessem entendido, todas as conversas entre os dois, incluindo chamadas por telemóvel, poderiam ser utilizadas em tribunal.

A mesma fonte escreve que Horner já pensa em regressar à Fórmula 1, não apenas como chefe de equipa, mas também como co-proprietário, tal como Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes e proprietário de um terço da scuderia.

Recorde-se que Chris Horner estava ao leme da equipa desde 2005, tendo conquistado oito Mundiais de pilotos e seis de construtores. Além disso, o britânico tinha contrato com a Red Bull até 2030 e auferia um salário anual de 12 milhões de euros.