O piloto francês Sébastien Loeb (Ford Puma), nove vezes campeão do mundo de ralis, vai regressar ao Mundial (WRC) no Rali de Portugal, entre 19 e 22 de maio, anunciou esta terça-feira a sua equipa, a M-Sport.

Loeb, de 48 anos, vai voltar às provas do WRC na quarta etapa do calendário, depois de ter conquistado a sua 80.ª vitória no Rali de Monte Carlo, tornando-se no mais velho vencedor de sempre, aos 47 anos e dez meses.

O agora piloto de ralis em “part-time” venceu a prova inaugural da temporada e vai regressar no rali português, depois de ter falhado o Rali da Suécia, ganho pelo finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), e o Rali da Croácia, que vai ser disputado no próximo fim de semana.

O alsaciano, que vai voltar a ter Isabelle Galmiche a copiloto, a primeira navegadora a vencer uma prova do WRC desde 1997, volta a disputar o Rali de Portugal, que venceu em 2007 e 2009, mas que não disputa desde 2019.

Após duas das 13 etapas do WRC, a classificação de pilotos é liderada por Rovanperä, com 46 pontos, mais 14 do que o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) e mais 19 do que Loeb, segundo e terceiro classificados, respetivamente.