O francês Sébastien Ogier conquistou este domingo o título mundial de pilotos ao vencer o Rali de Monza, a 12.ª e última prova da temporada.

O piloto da Toyota Yaris revalidou o título e chegou, assim, aos oito na carreira, ficando a apenas um do recorde do francês Sébastien Loeb.

Ogier até só precisava de terminar em terceiro para revalidar o título e, pelo meio da corrida, ainda bateu num bloco de cimento, mas conseguiu mesmo bater o britânico Elfyn Evans, companheiro da Toyota.

O piloto francês completou as 16 classificativas em 2h39m08,6 horas. Evans ficou na segunda posição, a 7,3 segundos, seguido do espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) em terceiro, a 21,3.

Ogier somou, ao longo da temporada, 230 pontos, enquanto Evans ficou-se pelos 207. Thierry Neuville, da Hyundai, completou o pódio, com 176 pontos amealhados.

A Toyota arrecadou ainda o título de construtores pela quinta vez, com 522 pontos. A Hyundai, com 462, ficou em segundo e a Ford, com 200, ocupou a terceira posição.

Ao longo do mundial, Ogier foi mais fortes que os adversários ao vencer cinco das 12 provas. Evans, vencedor em Portugal, Neuviller e Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) triunfaram em duas e o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) venceu outra.