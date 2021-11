Lewis Hamilton vai partir da pole position no Grande Prémio do Qatar.

O piloto britânico da Mercedes superiorizou-se ao rival e líder do Mundial, Max Verstappen, que parte da segunda posição da grelha depois de ter gasto mais 455 milésimos do que o campeão do Mundo.

Valtteri Bottas (Mercedes) sai da terceira posição, à frente de Pierre Gasly, da Alpha Tauri. O melhor Ferrari foi o de Carlos Sainz, que obteve o sétimo melhor tempo na qualificação.