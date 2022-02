A Williams apresentou esta terça-feira o novo carro para 2022, um ano em que a equipa britânica procura deixar as últimas posições da grelha.

O novo monovolume apresenta várias diferenças em relação ao do ano anterior - que valeu 23 pontos durante a temporada - sobretudo ao nível da cor, agora maioritariamente azul escuro, com pequenos detalhes a vermelho e azul claro. Caem, assim, os tons brancos e amarelos do carro da época passada.

À semelhança dos novos carros das outras construtoras, este FW 44 também apresenta mudanças ao nível da aerodinâmica, de forma a cumprir as novas regras da Fórmula 1.

Em 2022, Alex Albon e Nicholas Latifi vão correr pela Williams. O tailandês chega para substituir George Russel, que foi para Mercedes, enquanto o canadiano segue na terceira temporada na F1.

Veja o novo monovolume da Williams na galeria associada.