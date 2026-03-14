O Rally Safari, no Quénia, arrancou na quinta-feira e já nos proporcionou grandes imagens, com carros cobertos de lama e, em alguns casos, muito danificados.

Considerado por muitos o mais importante rali do mundo, o Rally Safari voltou ao WRC em 2021, após quase duas décadas de ausência.

Esta é uma prova única, devido à exigência e imprevisibilidade para os pilotos. As principais dificuldades são os troços duros e as condições do terreno africano - muito prejudicado pelo clima - que são uma séria ameaça aos carros. Os pilotos têm de ultrapassar zonas completamente inundadas ou cheias de lama, o que complica ainda mais a tarefa.

O percurso tem mais de 350 quilómetros e a etapa final está marcada para domingo.

Percorra a galeria associada e veja algumas das melhores imagens do Rally Safari.