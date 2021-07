O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota) venceu este domingo o Rali da Estónia, a sétima prova do campeonato do mundo de ralis (WRC), num triunfo histórico do filho do antigo piloto, Harri Rovanperä.

Com 20 anos, nove meses e 17 dias, Kalle tornou-se o mais jovem de sempre a vencer uma prova do WRC, superando o seu atual chefe de equipa, Jari-Matti Latvala, que ostentava essa marca desde 2008, fruto da vitória no Rali da Suécia, com 22 anos.

Rovanperä terminou o rali com 59,9 segundos de vantagem para o irlandês Craig Breen (Hyundai), que foi segundo classificado. O pódio do rali estónio foi completo com outro Hyundai, o do belga Thierry Neuville (+1:12.4 minutos).

Na geral de pilotos, o francês Sébastien Ogier (Toyota), que foi quarto na Estónia, é líder com 148 pontos. Segue-se o britânico Elfyn Evans (Toyota), com 111 pontos. Thierry Neuville é terceiro com 96 pontos e Rovanperä quarto, com 82 pontos, mais oito que o estónio Ott Tänak (Hyundai), que tem 74.