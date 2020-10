A edição 2021 do Rali de Portugal vai disputar-se de 20 a 23 de maio. O calendário do Mundial (WRC) foi confirmado, na sexta-feira, pelos promotores da competição.

Do calendário constam 12 provas, a quarta delas em Portugal, com a Croácia como principal novidade. O país dos Balcãs acolhe a terceira etapa, de 22 a 25 de abril.

A primeira prova do WRC é em Monte Carlo, de 21 a 24 de janeiro de 2021. A última é no Japão, de 11 a 14 de novembro do próximo ano.