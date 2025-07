O calendário de 2026 do campeonato do Mundo de Ralis foi revelado na manhã desta quinta-feira. Portugal continua a receber a prova, mas desta vez será uma semana mais cedo.

Portugal vai receber a sexta etapa - este ano foi a quinta - entre 7 a 10 de maio do próximo ano.

The 2026 WRC calendar is here! 14 epic rounds across 4 continents 🌏https://t.co/NHUjgZAufL pic.twitter.com/fgf2FQugwN — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) July 31, 2025

A temporada começa no Mónaco, entre 23 e 26 de janeiro, e termina na Arábia Saudita, no último fim de semana de novembro. A grande novidade é a entrada da Croácia no campeonato, numa prova que irá decorrer no segundo fim de semana de abril.

Portugal recebe o campeonato desde 2009, com a exceção de 2020 devido à pandemia.

Confira o calendário do Campeonato do Mundo de Ralis em 2026:

Monte‑Carlo (22-25 janeiro)

Suécia (12-15 fevereiro)

Safari Rally no Quénia (12-15 março)

Croácia (9-12 abril)

Espanha (23-26 abril)

PORTUGAL (7-10 maio)

Japão (28-31 maio)

Grécia (25-28 junho)

Estónia (16–19 julho)

Finlândia (30 julho-2 agosto)

Paraguai (27-30 agosto)

Chile (10-13 setembro)

Itália (1-4 outubro)

Arábia Saudita (12-15 novembro)