O circuito de Lousada, no distrito do Porto, vai receber uma etapa do Campeonato do Mundo de ralicrosse, nos próximos três anos, anunciou hoje a Federação Internacional do Automóvel (FIA).

O evento, previsto para o fim de semana de 2 a 4 de maio de 2025, marca o regresso da modalidade 17 anos depois de o circuito ter acolhido pela última vez uma prova do então Campeonato do Europa da modalidade, que deu origem ao Mundial.

A pista, localizada a 50 quilómetros do Porto, irá sofrer um investimento de melhoria das condições em duas fases, prevendo-se que as obras estejam concluídas antes da prova de 2026.

O projeto inclui a extensão da pista na zona da curva três, uma nova "joker lap" [volta com percurso alternativo, mais longo], e um novo paddock [parque de assistência], além de outras melhorias.

Desde 2015 tem acolhido um dos troços do Rali de Portugal, prova do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). Até este ano, a etapa portuguesa do Mundial de ralicrosse foi disputada no Circuito Internacional de Montalegre. Contudo, o contrato entre o promotor do campeonato e a autarquia transmontana terminou este ano e não foi renovado.