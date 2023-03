A Autoridade Tributária vai disponibilizar uma nova área no Portal das Finanças para que as famílias verifiquem se vão receber o novo Completo Garantia para a Infância que deverá ser pago esta semana, disse fonte oficial do Ministério das Finanças.



A medida, regulamentada no início de março, não faz parte do pacote apresentado pelo Governo na última sexta-feira. Para receber o pagamento é necessário indicar um IBAN válido no Portal das Finanças (pode ser feito nesta página).

«O Complemento Garantia para a Infância será pago aos beneficiários pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) até ao final deste mês. A AT vai também disponibilizar uma área reservada para que os contribuintes possam verificar se são ou não elegíveis para este apoio, a qual deverá estar disponível no início do pagamento do complemento», afirma ao ECO fonte oficial do gabinete de Fernando Medina.

«Tal como aconteceu também aquando da atribuição do apoio extraordinário de 125 euros, caso não seja possível proceder ao pagamento do complemento por insuficiência de informação ou invalidade do IBAN, a AT irá repetir mensalmente a ordem de transferência deste complemento ao longo dos próximos seis meses», acrescenta a mesma fonte.

O Complemento Garantia para a Infância foi regulamentado no dia 1 de março por portaria dos Ministérios das Finanças e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social apesar de a medida não ter sido incluída diretamente no pacote apresentado pelo Governo.



O Ministério das Finanças relembra que a medida faz parte de outro pacote, o «Garantia para a Infância», incluído no Orçamento do Estado para 2022 «para apoiar as famílias com crianças e jovens com menos de 18 anos de idade».

«O Complemento pretende assegurar que os titulares do abono de família até aos 17 anos de idade, inclusive, que não obtenham um valor total anual de 600 euros entre o valor do abono de família atribuído e a dedução à coleta por dependente apurada na liquidação de IRS recebam a respetiva diferença. Este apoio é escalonado em função da idade da criança ou jovem elegível. Assim, para os beneficiários do abono com idade igual ou inferior a 72 meses (6 anos), o valor de referência é 600 euros. Para os beneficiários do abono com idade superior a 72 meses (6 anos), o valor de referência é de 492 euros», explica o gabinete de Medina.



LEIA A NOTÍCIA NA ÍNTEGRA NO SITE DA CNN PORTUGAL