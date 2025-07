A Câmara Municipal de Aveiro aprovou esta quinta-feira o investimento de cerca de 540 mil euros para a empreitada de reabilitação dos guarda-corpos metálicos do Estádio Municipal Mário Duarte.

A autarquia refere que a proposta de adjudicação foi aprovada na reunião privada do executivo municipal. De acordo com o município, a intervenção tem caráter preventivo, mas inclui também zonas de reabilitação profunda, com o objetivo de recuperar as estruturas metálicas de proteção e vedação.

«Trata-se de uma das primeiras ações inseridas no plano de investimento progressivo e estruturado de qualificação do Estádio Municipal, com intervenções por tipologia, assegurando as condições de segurança e longevidade da infraestrutura desportiva de maior dimensão do município», escreveu a Câmara Municipal em comunicado.

Desde 2003, ano da inauguração do estádio utilizado no Euro 2004, que o recinto nunca tinha sido alvo de uma intervenção global de manutenção.