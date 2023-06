Jorge Costa é o novo treinador da Aves SAD, tal como o Maisfutebol havia noticiado em tempo oportuno.

A informação foi confirmada por uma fonte do clube recém-criado à Lusa, sem, no entanto, revelar os detalhes do contrato do técnico de 51 anos.

Na época passada, refira-se, Jorge Costa esteve ao serviço do Académico de Viseu, também na II Liga. Deixou o cargo perto da reta final, por divergências profundas relativamente ao projeto desportivo a médio/longo prazo e diferendos com a administração.

A Aves SAD, refira-se, vai assumir a licença do Vilafranquense na II Liga, e mudar-se de Vila Franca de Xira para a Vila das Aves.