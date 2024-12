Daniel Ramos, treinador do AVS SAD, em conferência de imprensa, depois do empate diante do casa PIa (1-1), em Rio Maior, em jogo da 13.ª jornada da Liga:

«Fizemos uma primeira parte aquém daquilo que achava que podíamos fazer. Especialmente do ponto de vista ofensivo. Entrámos mais ou menos bem no jogo, com algum controlo, mas o que é certo é que sofremos golo na primeira oportunidade do Casa Pia.

Tentámos reagir, mas faltou depois sermos mais acutilantes, mais agressivos e mais capazes de criar desequilíbrios na primeira parte.

Fez-nos bem o intervalo, porque deu precisamente para focar naquilo que tínhamos de fazer. E mérito da equipa, porque o conseguiu fazer. A equipa mostrou-se para o jogo, teve coragem de arriscar. Acreditou e chegou ao empate. Nos minutos finais, entre um pássaro na mão ou dois a voar, mais valia um ponto.

Era importante não perder, porque o regressar aos pontos dá outro ânimo.

[Resultado justo?] acredito que sim. Podia dizer que estivemos mais próximos naquele momento, mas o Casa Pia também teve uma ou outra situação. O resultado condiz muito com aquilo que aconteceu no jogo».