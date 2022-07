Um avião da Jubba Airways capotou na aterragem em Mogadíscio, incendiou-se, mas todos os que seguiam a bordo sobreviveram.

Escreve a CNN Portugal que o acidente aconteceu na segunda-feira, e , citando comunicado da companhia aérea, todos os «36 passageiros e tripulantes que seguiam a bordo do Fokker-50 sobreviveram.

As autoridades da Somália abriram uma investigação, como sucede nos acidentes de viação e congratulou-se pela rápida intervenção das equipas de emergências.

Veja o vídeo e as fotos:

#PICTURES: These are the Airport Emergency servicemen and security officers who evacuated passengers from the burning plane at #Mogadishu’s Adan Abdulle International Airport #Somalia pic.twitter.com/b4xfm4hCEw