João Henriques: «Tínhamos o jogo controlado até ao primeiro golo do Famalicão»
Treinador do AVS diz que havia falta antes do jogo obtido por Justin de Haas
Na sala de imprensa, João Henriques estava agastado com o jogo. Para o treinador, o momento-chave foi o primeiro golo do Famalicão, que considera ter sido obtido depois de uma falta sobre um jogador avense.
Análise ao jogo.
Nós fizemos uma boa partida até ao momento-chave do jogo que é o primeiro golo do Famalicão. Para mim há uma má interpretação do VAR, o árbitro no campo não vê a falta, e para mim há clara falta e é isso que faz a diferença no jogo. Para nós, isso é exponenciado porque até aí tínhamos o jogo controlado. Esse momento trouxe descontrolo emocional e, depois disso, houve uma série de erros que fez com que o Famalicão disparasse no marcador. Demos sequencia aquilo que fizemos em Alvalade, estivemos bem organizados, e esse é a momento chave.
Como se reage a estes erros?
É preciso haver algum respeito pelos profissionais que estão ali dentro. Houve colega a provocar e no futuro quem sabe que as coisas não se invertem. Eu não vejo um erro de arbitragem a nosso favor e os jogadores sentem muito isso. Por muita estabilidade que tentamos passar, é difícil. Estas coisas pesam muito e em condições normais, há o deve e o haver. Quando é direcionado e ainda por cima nesta altura, torna-se complicado. Ou há coerência na marcação de faltas ou não vale a pena. Os jogadores estão revoltados porque tinham o jogo controlado e após aquele lance na área, acontecem estas coisas que são difíceis de entender. Nós assumimos os nossos erros, mas há um momento-chave e este é que faz a diferença. Não estamos aqui a desculpar com nada. Os jogadores querem, acreditam, fizeram um jogo competente e sentiram que as coisas estavam a correr bem. Depois há momentos que decidem o jogo. Quando o adversário tem mérito, temos de reconhecer o erro, assim é mais difícil.