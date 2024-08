Vítor Campelos, treinador do AVS, na sala de imprensa, após triunfo por 1-0 frente ao V. Guimarães:

«Foi um jogo intenso. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa com um ritmo forte, já leva mais cinco jogos oficiais fora e posição, nós com jogadores fora das posições e era uma equipa fortíssima. Sabíamos que tínhamos de ser uma equipa muita organizada. O Vitória entrou forte e temos de ter a humildade de assumir que tivemos sorte nos primeiros minutos.

Com o decorrer do tempo fomos equilibrando o jogo e ao intervalo falámos de coisas que tínhamos de melhorar, acabando a segunda parte ser mais repartida. Nós organizados e a espreitar as oportunidades que criámos. Acabámos por marcar um golo e o Nenê quase marcava outro do meio-campo.

Fomos refrescando a equipa e aproveitamos para estrear novos jogadores. Somos uma equipa em construção, mas sabíamos as armas que tínhamos e de forma inteligente e pragmática conseguimos vencer. Tivemos a pontinha de sorte que falhou frente ao Nacional.

[significado da vitória] Só significa os três pontos porque o campeonato é uma maratona. Já disse aos jogadores que temos de ter os pés bem assentes na terra, foram só três pontos e o próximo jogo é o mais importante. Ainda falta um caminho longo para chegar ao nosso objetivo.

[jogadores fora da posição] Temos feito alguns reajustes. A posição originária do Roux é defesa central, mas nos primeiros jogos aproveitamos para colocar a médio. Com a possível saída do Clayton, e temos de ficar satisfeitos por ele, foi o reajuste que fizemos. Na primeira parte não esteve tão bem, mas na segunda fez grande jogo».