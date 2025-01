Daniel Ramos, treinador do AVS, afirmou que a sua equipa precisa de ser competitiva e entrar em campo focada na vitória contra o Nacional, no jogo da 18.ª jornada da Liga, marcado para este domingo.

«O melhor resultado é vencer, e preparamos a semana a pensar em vencer, respeitando o adversário, que vem de um resultado moralizador frente ao FC Porto. A consolidação de comportamentos tem sido mais evidente e este AVS competitivo tem de entrar em campo amanhã» , destacou o técnico, na antevisão ao jogo que será disputado na Choupana.

Daniel Ramos mostrou estar atento às características do Nacional como anfitrião, elogiando o bloco coeso, a força nos duelos e a eficiência nas bolas paradas da equipa madeirense. Reconheceu ainda o impacto da recente vitória do adversário sobre o FC Porto (2-0) e a melhoria decorrente do mercado de transferências.

«Estamos à espera deste padrão habitual nos seus jogos em casa, reforçado pela motivação da vitória recente diante do FC Porto e por um mercado de janeiro que lhes permite outro tipo de gestão, mas o mais importante somos nós. Temos de ser novamente competentes, a defender como a atacar, num percurso que tem sido ascendente», frisou.

O treinador também abordou as movimentações no mercado de transferências, destacando que o clube está focado em contratações criteriosas.

«Estamos atentos e com a sensação de que estamos a escolher bem, percebendo que nem sempre conseguimos o que queremos rapidamente. Temos alvos e posições bem definidas, e na próxima semana chegam novidades.»

Para o confronto com o Nacional, Daniel Ramos não poderá contar com os guarda-redes Lucas Moura e Simão Bertelli, além do extremo Vasco Lopes, todos lesionados.

O AVS, atualmente no 15.º lugar, com 15 pontos, defronta o Nacional, 14.º classificado, com 16 pontos, no Estádio da Madeira, no domingo, às 15h30. A partida será arbitrada por Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.