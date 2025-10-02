João Pedro Sousa espera que o AVS SAD melhore «comportamentos em todos os momentos» no decorrer da receção ao Alverca, jogo da 8.ª jornada da Liga marcado para as 18h00 do próximo sábado.

A equipa da Vila das Aves ainda não venceu e soma apenas um ponto

«Mesmo quando se ganha, o equilíbrio emocional é sempre importante. Temos de melhorar os comportamentos em todos os momentos, pois estamos a sofrer demasiados golos, a criar poucas oportunidades e a rematar pouco à baliza.»

O AVS é a segunda defesa mais batida e, mesmo com o mercado já fechado, procura reforçar a equipa

«Espero ainda reforçar a equipa com jogadores que nesta altura ainda não estejam colocados. Sem querer abrir muito o jogo, a ideia será reforçar a linha defensiva – isso tem que ver mais com uma ideia sobre a forma de jogar e perceber que, numa ou noutra posição, o perfil de um jogador não é bem aquilo que pretendo.»

Quanto ao adversário do próximo sábado

«Será um desafio muito grande. Temos de ter muita segurança com bola, procurar espaços e ser mais agressivos a executar, pensar e decidir.»

Para o jogo de sábado, João Pedro Sousa não vai poder contar com Guillem Molina (lesionado) e Paulo Victor (castigado), além de Óscar Perea, atualmente ao serviço da Colômbia no Mundial de sub-20.