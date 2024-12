Lucas Piazón, jogador do AVS SAD, em declarações à Sport TV, depois do empate, na Vila das Aves, diante do Benfica (1-1), em jogo da 14.ª jornada da Liga:

Valeu a pena lutar até ao fim?

«Acho que sim, a primeira parte foi um pouco mais difícil, estávamos muito atrás. A gente baixava um pouco e aí eles conseguiam jogar, conseguiam criar. Depois percebemos que se pressionássemos um pouco mais em cima, eles estavam um pouco mais desconfortáveis. Foi o que tentámos fazer na segunda parte, com mais bolas no ataque e criamos mais oportunidades».

Depois da pesada derrota com o FC Porto, disse que era preciso uma outra atitude e não baixar os braços nos momentos difíceis. Foi o que fizeram hoje?

«Sim, foi difícil, tivemos alguns problemas, eles tiveram boas oportunidades no nosso campo, nós também tivemos duas chances, mas não conseguimos marcar, mas sentimos mesmo que se puséssemos a pressão no meio-campo defensivo deles, a gente podia ganhar bolas e crias chances e foi o que aconteceu. Acho que o empate foi um resultado justo».