Deu empate o jogo entre o estreante AVS e o regressado Nacional, equipa que esteve três temporadas ausente da I Liga. A formação madeirense entrou melhor e adiantou-se no marcador por Miguel Baeza. A resposta do Aves veio da cabeça de Mercado, já na segunda parte, e as duas equipas que subiram ao principal escalão do futebol nacional tiveram de dividir os pontos.

Vítor Campelos e Tiago Margarido têm ainda muito trabalho pela frente para olear a máquina. As duas formações apresentaram muitos reforços e índices físicos baixos, agravado com o muito calor que se fez sentir na Vila das Aves.

Muitos reforços

Quis o sorteio que dois emblemas recém-chegados à I Liga se defrontassem na abertura do campeonato. Vítor Campelos, que ainda espera mais jogadores para completar o plantel, foi a jogo com cinco reforços: Rafa Rodrigues, Roux, Aburjania, Piazon e Devenish. Do outro lado, Tiago Margarido apresentou sete caras novas. Matheus Dias, Appiah, Zé Vítor, Gustavo Garcia, Miguel Baeza, Nigel Thomas e Adrian Butzke alinharam de início.

O Nacional entrou melhor, remetendo os locais ao seu meio-campo. Nigel Thomas deu o primeiro sinal ao aproveitar um mau passe de John Mercado para rematar cruzado rente ao poste. Aos poucos o Aves foi equilibrando a contenda e Granada também ficou perto do golo com um remate cruzado a obrigar Lucas França a aplicar-se.

Numa tarde de muito calor, o ritmo de jogo, que já era baixo, abrandou ainda mais, mas foi nessa fase que a turma madeirense se adiantou no marcador. Adrian Butzke pegou no esférico a meio do meio-campo e não foi de modas, rematando para defesa incompleta de Simão Bertelli, que ficou mal na fotografia. Na recarga, Miguel Baeza disparou de esquerdo para golo. Vantagem preciosa para a equipa de Tiago Margarido.

Mais AVS

Para a segunda metade, Campelos lançou Kiki no lugar de Rafa Rodrigues, que teve queixas físicas durante o primeiro tempo. O AVS entrou melhor na segunda metade e acabou por chegar à igualdade. Kiki cruzou da esquerda e John Mercado apareceu ao segundo poste a cabecear para o empate.

Estava descoberta a fórmula para chegar à baliza madeirense e a turma avense continuou a insistir nestes lances e a criar muito perigo. Primeiro, foi Granada a cabecear rente ao poste, após cruzamento da direita; depois, foi Mercado a imitar o colega de equipa após centro da esquerda.

Os treinadores foram refrescando as equipas para manter a acutilância ofensiva, mas eram os locais que tinham sinal mais. O Aves mandou por completo na segunda metade e esteve perto do triunfo já no período de descontos. Mais um cruzamento da direita e Roux a cabecear ao poste. Derradeira oportunidade para os locais, que mereciam algo mais depois de uma excelente segunda parte.