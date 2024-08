FIGURA: John Mercado (AVS)

John Mercado entrou na nova temporada como terminou a anterior: a todo o gás. O extremo fez o golo do empate e ainda esteve perto de fazer mais um. Sempre muito ativo do lado direito, ainda teve tempo para assistir Granada, que falhou o alvo por centímetro.

MOMENTO DO JOGO: Bola ao poste aos 92

Já nos descontos, o AVS ficou muito perto de chegar ao triunfo. Piazon cruzou na direita e Roux cabeceou ao poste na derradeira oportunidade de golo. O Nacional bem pode agradecer ao ferro o ponto conquistado.

OUTROS DESTAQUES

Kiki Afonso (AVS): Entrada preponderante para o desfecho da partida. Kiki deu vida ao lado esquerdo e tirou diversos cruzamentos com conta, peso e medida. Só John Mercado teve cabeça para aproveitar.

Miguel Baeza (Nacional): Entrou muito bem no desafio, a temporizar o ataque do Nacional e a fazer jogar a equipa. Estava no sítio certo para inaugurar o marcador, com um remate de primeira que valeu um precioso ponto.