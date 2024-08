Tiago Margarido, treinador do Nacional, na sala de imprensa, após uma igualdade (1-1) frente ao AVS:

«Na primeira parte conseguimos ter superioridade no jogo. Apresentamos algumas ideias do que pretendemos para a equipa. Na segunda parte o AVS esteve melhor e criou muitas dificuldades. Muitas delas devido à incapacidade física que ainda temos para manter os índices durante todo o jogo. Penso que o empate se ajusta.

[jogo a esta hora e com este calor prejudicou o espetáculo?] Prejudicou o nível de jogo. A temperatura estava muito alta e se nós de fora estávamos com dificuldades, imagino os jogadores lá dentro. O calor extremo foi algo que influenciou muito.

[dificuldades no jogo aéreo] O fator físico fez muita diferença, mas essa parte do jogo aéreo tem a ver com a altura dos jogadores do AVS. Penso que no onze inicial não havia nenhum jogador abaixo do metro e oitenta e é normal que estivesse melhor.

[está satisfeito com os reforços?] Ainda não fechamos o plantel, ainda esperamos entrada de alguns jogadores, mas estou bastante satisfeito com os que temos e hoje deram boa resposta. Precisamos de defesas centrais».