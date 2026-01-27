AVS SAD
OFICIAL: AVS anuncia rescisão com Sidi Bane
Defesa está de saída após seis meses no clube
Sidi Bane, defesa de 22 anos, rescindiu contrato com o AVS, terminando a ligação prevista até 2027.
O jogador senegalês chegou, recorde-se, esta temporada ao clube da Vila das Aves proveniente do Lens, clube no qual realizou dez jogos e apontou um golo.
Veja o comunicado do clube:
A AVS Futebol SAD e o jogador Sidi Bane chegaram a acordo para a rescisão do contrato.— AFS Vila das Aves (@afs_viladasaves) January 27, 2026
Ao jogador, esta sociedade agradece os serviços prestados ao clube e deseja felicidades pessoais e profissionais para as próximas etapas.
