Sidi Bane, defesa de 22 anos, rescindiu contrato com o AVS, terminando a ligação prevista até 2027.

O jogador senegalês chegou, recorde-se, esta temporada ao clube da Vila das Aves proveniente do Lens, clube no qual realizou dez jogos e apontou um golo.

Veja o comunicado do clube:

