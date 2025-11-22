João Pedro Sousa, no final do encontro, disse que não gostou do jogo da equipa e lamentou a semana difícil de trabalho com jogadores doentes.

Gostou mais do resultado do que da exibição?

Para ser sincero, não gostei do nosso jogo. Não conseguimos controlar o jogo e deu a sensação de que o adversário tinha o controlo do jogo. Na primeira parte, permitimos algumas ocasiões e fomos para o intervalo com a sensação de que não estávamos a jogar bem. Na segunda parte ajustamos, mas nunca conseguimos estabilizar e a equipa ficou desconfiada. O muito positivo disto tudo, foi o trabalho e a ambição de passar a eliminatória. Terminámos o jogo com algumas oportunidades. O empate acaba por ser justo, mas o adversário se calhar até teve mais perto de ganhar. Importante referir que a preparação do jogo foi difícil porque o final da semana tivemos jogadores com gripe, jogadores que durante o jogo tiveram de sair porque não se sentiam bem e isto obrigou-nos a fazer muitas alterações. Não sendo um bom jogo, ficou a vitória.

Passagem pode dar moral à equipa?

Mesmo nas semanas em que perdemos a resposta do grupo foi positiva porque sinto que os jogadores confiam no que estamos a fazer. Eles sabem que temos capacidade de dar a volta às coisas. As coisas demoram a construir e importante é perceber o que está bem e o que se pode melhorar. Uma vitória não chega para nada e custa tanto.

Exibição do Nené

É um profissional de excelência. Independentemente da idade, ele trabalha como qualquer outro jogador e desde que estou aqui eu não poupei o Nené cinco minutos que fosse. Trabalha nos limites e sempre que é chamado ele está pronto.