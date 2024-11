QUE JOGO! AVS e Famalicão proporcionaram um verdadeiro hino ao futebol espetáculo, onde os adeptos saíram a ganhar: houve emoção, alternância no marcador, muitas oportunidades flagrantes e muitos golos.

Gil Dias esteve imparável, bisou na partida e devolveu, sete jogos depois, os triunfos à formação famalicense. Já a turma da Vila das Aves deu excelente réplica, mas não conseguiu manter o ritmo depois das alterações efetuadas por Vítor Campelos.

Com o triunfo, o Famalicão subiu provisoriamente ao 6.º lugar, à condição, e fica à espera do desfecho do encontro entre Vitória de Guimarães e Moreirense. Já o AVS continua no 11.º lugar e pode ser ultrapassado pelo Estoril.

Início de jogo frenético

As duas equipas entravam em campo depois de defrontaram e perderem com dois dos grandes do futebol português. Vítor Campelos tirou Mercado e Zé Luís - o primeiro nem no banco estava - e lançou para jogo Vasco Lopes e Rodrigo Ribeiro. Já Armando Evangelista mudou apenas uma peça no onze, trocando Justin de Haas pelo capitão Riccieli.

A primeira meia hora foi frenética e teve tudo o que os adeptos gostam: emoção, virilidade, oportunidades e, claro, os golos. Logo no segundo minuto, Tunde apareceu isolado tentou desviar de Zlobin, mas o guardião famalicense defendeu com o pé. Pouco depois, Vasco Lopes recebeu o esférico na direita, puxou para o pé esquerdo e, em arco, atirou colocado para o 1-0.

O Famalicão reagiu e em três minutos deu a volta ao marcador. De livre direto, Aranda fez o empate. O esférico ainda desviou na defesa e Ochoa não ficou bem na fotografia – o sol parece ter encandeado o guardião mexicano. A seguir, num bom contra-ataque, Rochinha rematou, a bola sofreu um desvio e foi parar aos pés de Gil Dias, que rematou para o segundo.

O ritmo do jogo não baixou e, pouco depois, Devenish disparou uma bomba do meio da rua para boa defesa de Zlobin. Na resposta, Gil Dias ofereceu o terceiro a Rafa Soares, mas o defesa esquerdo estava em posição irregular e o golo foi anulado. À meia hora de jogo, novo empate. Vasco Lopes descobriu Tunde no interior da área e o nigeriano, depois de dominar o esférico, cabeceou para golo. Primeiros 45 minutos de retirar o fôlego a qualquer adepto.

Gil Dias decidiu

O ritmo não abrandou na segunda metade e as oportunidades sucediam-se numa e noutra baliza. Piazon, com um remate à meia-volta, proporcionou a Zlobin a defesa do jogo. Excelente voo a impedir o golo. Na resposta, Gil Dias rematou em arco do lado esquerdo e acertou em cheio no poste. Na recarga, Zaydou, com a baliza escancarada, rematou muito torto e por cima. Animavam-se os adeptos com a constante busca de golo por parte dos dois emblemas.

Os treinadores começaram a refrescar as equipas e a intensidade no encontro manteve-se. Saiu-se melhor o Famalicão. A dez minutos dos 90, Calegari descobriu Gil Dias solto à entrada da área que, depois de receber e rodar, disparou colocado para o terceiro. Golaço e nova vantagem no marcador para os famalicenses.

A FIGURA: Gil Dias (Famalicão)

Dois golos e uma bola no poste trouxe o melhor Gil Dias de volta à I Liga. O jogador do Famalicão esteve imparável neste encontro, dando por duas vezes a vantagem aos forasteiros. Na primeira parte, fez o segundo golo famalicense, ao estar no sítio certo para rematar para golo; na segunda metade, já na reta final, rematou de fora da área para o golo do triunfo.

O MOMENTO: Defesas de Zlobin

Zlobin já fez esquecer por completo Luiz Júnior. O guardião russo do Famalicão fez várias defesas de grau de dificuldade elevado e segurou a vitória para a formação visitante. Logo no segundo minuto, com o pé evitou o golo do isoldo Tunde; já a segunda metade, Piazon rematou colocado para excelente voo de Zlobin, a manter, na altura, a igualdade.

POSITIVO: Futebol de ataque

Que grande jogo que se assistiu na Vila das Aves. Desde o primeiro minuto que as duas formações procuraram chegar ao golo e, com ele, conquistar os três pontos. Com isso, ganhou o espetáculo e os adeptos. A partida teve cinco golos e outras tantas ocasiões flagrantes de golo. Assim vale a pena.