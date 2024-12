FIGURA: Simão Bertelli (AVS)

QUE EXIBIÇÃO! Simão Bertelli fez uma exibição de sonho, mas saiu da partida com um sabor agridoce. Se por um lado terá feito uma das melhores partidas da carreira, por outro, ainda assim, não conseguiu evitar a derrota. Fez uma mão cheia de defesas de elevado nível de dificuldade.

MOMENTO DO JOGO: Grande penalidade e expulsão

A 15 minutos do fim o Sp. Braga podia ter feito o golo do descanso, na conversão de uma grande penalidade, mas Simão Bertelli tinha outros planos e defendeu. Ainda assim, os bracarenses, a partir desse momento, ficaram a jogar em superioridade numérica, e terminaram com a resistência avense.

OUTROS DESTAQUES

Gabri Martínez (Sp. Braga): Foi o único jogador que conseguiu quebrar a noite inspirada de Simão Bertelli. Depois de falhar de baliza aberta no fecho do primeiro tempo, o avançado espanhol, isolado por André Horta, marcou o golo que valeu três pontos aos bracarenses.